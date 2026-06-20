Япония пригрозила США и Европе оттоком капитала

Банк Японии объявил об очередном повышении процентной ставки до 1% и дал понять, что это не предел. Как выяснили «Известия», за решением стоит не только борьба с импортируемой инфляцией, но и угроза масштабной репатриации японского капитала, десятилетиями работавшего за рубежом.

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Общий объём активов, которые японские страховые компании, банки и пенсионный фонд GPIF держат в иностранных облигациях, оценивается примерно в 7 триллионов долларов.

Если Япония из ключевого покупателя американского госдолга превратится в чистого продавца, Вашингтон столкнётся с кризисом рефинансирования. При растущем дефиците бюджета и сворачивании баланса ФРС выпадение крупнейшего иностранного кредитора грозит дальнейшим ухудшением.

В Европе под ударом окажутся рынки французских и британских облигаций, где японский капитал также активно присутствовал.

Процесс демонтажа глобальной экономики займёт несколько кварталов, но финал будет одним: стоимость заимствований для западных экономик вырастет, а мировая финансовая система рискует потерять последний надёжный источник дешевой ликвидности.