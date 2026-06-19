Премьер Бельгии признал неспособность Европы быстро отказаться от газа из России

ЕС не способен оперативным образом целиком отказаться от использования газа из России. Такое заявление в ходе общения с прессой сделал глава правительства Бельгии Барт де Вечер.

"Сказать, что Европа сможет за несколько лет полностью отказаться от российского газа, не так просто", - отметил политик, подчеркнув, что ЕС каждым новым пакетом антироссийских санкций показывает свою нацеленность на тотальный отказ от российских углеводородов. "В 21-м пакете санкций предусмотрены определенные меры, которые крайне важны именно в этой сфере и будут иметь последствия также для нашей страны, в частности, когда речь идет об отказе от российского газа", - добавил бельгийский премьер.

Ранее министерство финансов США сообщило, что Вашингтон продлил до 18 декабря текущего года лицензию о выводе проекта "Сахалин-2" из-под американских санкций. Исключения из санкций дают "зеленый свет" не только на доставку нефти по морю из России в Японию, но и на финансовые операции с участием Газпромбанка, касающиеся проекта "Сахалин-2".