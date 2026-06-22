ЦБ замедлил снижение ключевой ставки: к концу года ждут 13%

Эксперты пересмотрели прогнозы ключевой ставки Центробанка после пятничного заседания. Регулятор опустил ставку лишь до 14,25 процента вместо ожидаемых 14 и дал понять, что будет действовать консервативно, сообщают «Известия».

Главный риск, по мнению ЦБ, связан с дефицитом казны в шесть триллионов рублей. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что если вклад бюджетной политики в спрос растет, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора.

Пространство для снижения ставки сократилось, а в июле регулятор может пересмотреть годовой прогноз вверх. Аналитики теперь ожидают, что к концу года ставка будет на уровне 12,75–13 процентов.

Для гражданских секторов экономики, не связанных с бюджетным импульсом, денежные условия остаются жесткими. В этих секторах вероятно усугубление кризисных явлений. Однозначная ставка ожидается не ранее октября 2027 года.