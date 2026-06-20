КНР сильно увеличила закупки газа у России

Китай продолжает активно наращивать закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

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З январь–май 2026 года импорт СПГ из России составил 2,74 миллиона тонн, что почти на 28% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом в стоимостном выражении закупки снизились на 1,28%, составив 1,38 миллиарда долларов.

Только за май Китай импортировал 717 тысяч тонн российского СПГ на 392,7 миллиона долларов.

По итогам 2025 года объём поставок достиг 9,8 миллиона тонн. Рост происходит на фоне перебоев с ближневосточными поставками и переориентации российского экспорта на азиатские рынки.