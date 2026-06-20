Kyodo: стоимость визы в Японию с 1 июля вырастет в пять раз

Япония с июля повышает стоимость однократной и многократной въездных виз для иностранцев в пять раз. Об этом сообщает Kyodo News. Однократная виза подорожает с 3 тыс. иен ($19) до 15 тыс. иен (около $93), многократная — с 6 тыс. иен ($38) до 30 тыс. иен (около $186). Повышение производится впервые с 1978 года и связано с инфляцией и ослаблением иены, уточняется в сообщении. По словам главы МИД страны Тосимицу Мотэги, власти не ожидают, что это нововведение существенно скажется на туристическом потоке. Увеличение сборов должно приблизить японские визовые тарифы к уровню других стран "Большой семерки", пояснил министр. Для граждан России виза в Японию оформляется бесплатно — консульский сбор не взимается. Однако при подаче через визовые центры JVAC в Москве и Санкт-Петербурге нужно оплатить сервисный сбор в размере 970 рублей. В консульствах в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске при личной подаче этот сбор не взимается.

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