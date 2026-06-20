В мае текущего года объёмы ввоза российских шоколадных изделий в Грузию заметно просели. По данным местной статистической службы, за месяц Грузия закупила такую продукцию на 1,6 млн долларов — это самый низкий показатель с февраля 2025 года.

Падение относительно предыдущего месяца составило 26%, а в годовом исчислении (к маю 2025-го) поставки сократились на 21%. Таким образом, снижение оказалось двузначным по обоим сравнительным периодам.

Впрочем, если смотреть на более длительный промежуток — первые пять месяцев 2026 года, — то общая стоимость ввезённого из России шоколада оказалась выше прошлогодней. За январь–май она достигла 10,7 млн долларов, что на 8% больше, чем за тот же отрезок в 2025-м.

По объёму майского импорта Россия расположилась на второй строчке среди главных поставщиков шоколада в Грузию. Первое место заняла Украина с показателем 1,9 млн долларов. Далее следуют Армения (999 тыс.), Польша (680 тыс.) и Турция (576 тыс.).

Отдельная картина сложилась с другими сладостями. Мучные кондитерские изделия из РФ, напротив, показали рост в мае — на 27%, до 2,2 млн долларов. Правда, в сравнении с маем прошлого года их экспорт слегка просел — на 3%. А вот сахаристые кондитерские товары серьёзно сдали позиции: за месяц — минус 6%, за год — падение на 39%, итого 4,4 млн долларов.