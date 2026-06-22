Эрдогана заставят перекрыть «Турецкий поток»

Брюссель будет настаивать, чтобы газ, который Турция начнет поставлять в страны ЕС по новым контрактам, не имел российского происхождения, заявила глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе.

По словам Райхе, Турция принимает во внимание большое значение, которое ЕС придает «отказу от российских сырьевых поставок», но ясно дала понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов.

26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Даже если теперь они пригрозят Анкаре санкциями, и та согласится заблокировать поставки российского топлива, как они будут проверять происхождение газа в трубе? Абсурд. Да и вряд ли Турция прогнётся под столь наглое давление. Не для того Эрдоган строил свой газовый хаб, чтобы сокращать его по первому требованию Брюсселя. Или согласится, но будет обходить ограничения?

— В целом, мы видим, что есть санкции, но есть и параллельный импорт, экспорт, — говорит доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов.

— В западных СМИ мы видим новости о том, что Турция поставляет России товары двойного назначения, топливом из российской нефти заправляют корабли США.

Против отдельных турецких фирм тоже вводили санкции, так что мне кажется, тут будет та же история: введут санкции там, где смогут выявить российский газ. Другой вопрос в том, насколько для Европы сейчас целесообразно оказывать давление на Анкару на полную катушку. Мне кажется, сейчас это была бы для них сомнительная история, ведь европейцы сами говорят, что надо привлекать Турцию к обеспечению европейской безопасности, что роль Турции в мировой политике растет. Сегодня, учитывая, что Эрдоган хочет пойти на досрочные выборы, любое давление будет воспринято крайне негативно.

Турция будет до последнего цепляться за российские поставки, точнее, за экспорт в Европу, на котором она зарабатывает. Но если санкции будут масштабными, Анкаре придется как-то адаптироваться. В любом случае, на это уйдет время. Думаю, Турция будет рассчитывать на то, что Брюссель не решится на жёсткие меры. К тому же, у нее есть возможность потянуть время, дождаться переговоров по Украине, надеясь, что буря минует.

Для Турции транзитный хаб - это и экономическое, и политическое влияние, они сейчас пытаются создать некую альтернативу Ормузскому проливу. Ещё один аргумент – общение с сильными державами, попытка усилить свои козыри. И тут обе стороны (Турция и ЕС) не заинтересованы в конфронтации, как раз наоборот, заинтересованы в компромиссе.

— В принципе, на переговорах стороны могут выдвигать любые условия, вопрос, насколько вероятной и при этом затратной будет их реализация, — считает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

— Обратим внимание, что глава Минэкономики ФРГ по итогам своего визита в Турцию сослалась на заявления официальных лиц в Анкаре, что там понимают позицию ЕС, но замена российского газа невозможна в одночасье. Это можно понимать и как намерение, по крайней мере, части европейских политиков оставить для себя пространство для маневра в рамках переговоров по подобным вопросам.

«СП»: А проверять как будут? По запаху? Как они представляют себе контроль этого дела? Если у Газпрома просто истекут контракты с европейцами, в чем тогда проблема? Или кто-то будет покупать российский газ неофициально, и именно это тревожит Брюссель?

— Интерес европейской стороны здесь, в большей степени, не в отслеживании происхождения газа, а в том, чтобы добиться сокращения доходов российской стороны, которая при таком сценарии будет вынуждена прилагать больше усилий для обхода подобных ограничений и в более заметных объемах делиться прибылью с посредниками. В этом смысле, Турции такая ситуация может быть выгодна. При этом для европейских потребителей это тоже будет создавать дополнительные сложности.

«СП»: Турция ясно дала понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье. А не в одночасье возможна? То есть в теории Турция это допускает?

— Представители Турции уже заявляли о планах по дальнейшему наращиванию добычи газа в Черном море. Кроме того, Анкара стремится расширить участие в газовых проектах в других странах, например, в Ливии и Ираке. Наконец, если бы санкции с Ирана действительно были сняты или существенно ослаблены, Турция стала бы важным звеном транзитных поставок газа из ИРИ в ЕС. То есть, доля российского газа и в рамках потребления в самой Турции, и в рамках транзитных потоков, проходящих через эту страну, при определенных обстоятельствах может снизиться, но это действительно постепенный процесс.

Не стоит забывать, что для Турции поставки российского газа важны и в рамках обеспечения потребностей собственного внутреннего рынка. Возможностей применения различных схем, по которым газ российского происхождения может через Турцию попадать на европейский рынок, это тоже не отменяет.

«СП»: Для Турции прокачка российского газа в Европу — это экономика? Политика? И то, и другое?

— Для Эрдогана усиление транзитной роли Турции, помимо прочего, важная часть позитивной повестки для избирателей внутри страны. К слову, до очередных президентских и парламентских выборов в Турции в мае 2028 году остается уже менее 2 лет, причем, в стране традиционно циркулируют слухи и о возможности проведения досрочных избирательных кампаний. В любом случае, правящая Партия справедливости и развития на своих достижениях в этой сфере будет максимально акцентировать внимание. В рамках диалога Анкары с ЕС газовый транзит тоже может работать на укрепление переговорных позиций.

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«СП»: Эрдоган не для того взращивал годами свой газовый хаб, чтобы от чего-то отказываться. Но Европа твердо встала на путь отказа от российского газа. Возможен ли тут компромисс?

— Анкара, скорее всего, попытается добиться снижения цены на российский газ для своего внутреннего потребления — недаром еще в конце 2025 года министр энергетики и природных ресурсов Турции Байрактар упоминал про необходимость, чтобы «продавцы предлагали турецкому рынку более конкурентоспособную цену».

Безусловно, Москва будет отстаивать свои позиции по этому вопросу. Кроме того, Анкара явно рассчитывает, что в условиях напряженности между Россией и ЕС сможет нарастить собственную прибыль и усилить переговорные позиции в диалоге с обеими сторонами, в том числе, по энергетическим вопросам. Здесь, опять же, будут иметь значение и внешние факторы, включая развитие кризиса вокруг Ирана.