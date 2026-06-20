Турция ответила на требование ЕС отказаться от российского газа

Евросоюз потребовал, чтобы газ, поставляемый из Турции в страны блока по новым договорам, не был российским. Однако в Анкаре заявили, что это невозможно. Об этом рассказала министр экономики Германии Катерина Райхе, передает РИА Новости.

В интервью Райхе заявила, что власти Турции приняли во внимание тот факт, что ЕС «придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок». Однако в Анкакре признали, что заменить российский газ им нечем.

«Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов», — заявила Райхе.

Сейчас турецкие власти ведут переговоры с ПАО «Газпром» о поставках газа после 2026 года, когда завершится действующий контракт.

В ЕС с 17 июня стартовал первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках «поэтапного отказа от российских энергоносителей».