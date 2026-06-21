Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.