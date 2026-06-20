ЕС предсказали неизбежный экономический упадок

Экономический упадок Евросоюза в целом и Германии в частности неизбежен, блок раскололся на фоне кризиса, пишет портал Euractiv.

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По данным портала, в период с 1980 по 2025 год суммарная доля всех 27 стран блока в мировом производстве сократилась вдвое, с 27,43% до 13,99%.

Доля Германии, мощнейшей промышленной державы, в общем объеме производства ЕС упала за этот период с 25% до 20%.

Авторы статьи заметили, что в ближайшие годы эти тенденции сохранят свою актуальность, возможно, даже усилятся. Они добавили, что в «некотором смысле это неизбежно, возможно, даже справедливо».

Германия теряет влияние в Европе на фоне экономических трудностей

Обозреватели посетовали, что на смену слабеющему Берлину не пришла иная политическая сила.

Кроме того, раздробленность Евросоюза усилилась в последние месяцы — лидеры блока на саммите в Брюсселе не смогли прийти к согласию по ключевым вопросам.

В частности, главы государств и правительств отложили на время рассмотрение бюджета организации, обсуждение миграционного кризиса.