В России предложили привязать минимальные зарплаты врачей к 4 МРОТ

Депутаты Госдумы предложили установить минимальные гарантии по зарплате для медицинских работников: врачам с высшим образованием — не ниже четырёх МРОТ, среднему и младшему персоналу — не ниже 2,5 МРОТ, следует из законопроекта.

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Об этом сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Проект внесён на заключение правительства группой парламентариев во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым.

Инициатива направлена на создание прозрачного механизма оплаты труда при полной ставке. Авторы предлагают привязать зарплату не к средней по региону, а к федеральному МРОТ.

Нилов назвал диапазон от 2,5 до четырёх МРОТ базовым минимумом для каждого работника отрасли. Его соавтор, депутат Дмитрий Свищёв, добавил, что планка в четыре МРОТ делает профессию врача достойной в любом регионе.

«Это даёт врачу чёткий ориентир: четыре МРОТ теперь станет минимальной планкой, ниже которой опускаться нельзя», — сказал Свищёв.

По замыслу авторов, поправки могут заработать с 1 января 2027 года.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв рассказал о действующих мерах поддержки для медработников.