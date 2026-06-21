Грузия в мае увеличила экспорт пива в Россию

Объем поставок хмельного напитка из закавказской республики на российский рынок по итогам последнего весеннего месяца превысил 255 тонн.

Российская Федерация остается главным покупателем грузинского пива, передает ТАСС.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, только за май стоимость отправленной в страну продукции составила 300,1 тыс. долларов. В прошлом году аналогичный показатель равнялся 81,4 тонны на сумму 98,6 тыс. долларов.

Всего за первые пять месяцев текущего года грузинские производители отгрузили в Россию 480,1 тонны алкогольного напитка. Общая стоимость этих поставок достигла 554,4 тыс. долларов. Это на 31,8% превышает результаты за аналогичный период 2025 года.

Помимо российского рынка, грузинские компании активно отправляют продукцию и в другие страны. В мае крупными импортерами стали Израиль, закупивший 135,5 тонны, и Китай с показателем 61,6 тонны. Замыкает тройку лидеров Таджикистан, куда отправили 35,9 тонны напитка.

Меньшие объемы экспорта пришлись на европейские государства и страны СНГ. Германия приобрела 33,2 тонны, Латвия – 29,6 тонны, а Армения – 26,6 тонны. В США производители поставили лишь семь тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Грузия вдвое увеличила поставки пива на российский рынок.

В первом квартале текущего года Россия заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

Ранее Российская Федерация стала главным экспортным партнером этой закавказской республики.