В Словакии рассказали, что произойдет с ЕС без газа из России

Отказ европейского союза от газа из России создаст зависимость от поставок сжиженного природного газа и не станет диверсификацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную энергетическую компанию Словакии SPP.

Там указали, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического рынка не считается диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника, в данном случае — от сжиженного газа.

Такая ситуация повышает риски, связанные со стоимостью топлива, и в определенной мере с объемом, поскольку СПГ является ресурсом, который получают готовые заплатить больше заказчики.

Турция ответила на требование ЕС отказаться от российского газа

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