Курс доллара в России достиг максимума

Во вторник, 23 июня, внебиржевой курс доллара в России поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая. О заметном укреплении американской валюты свидетельствуют данные «Финам».

В районе 10:00 по московскому времени котировки доллара достигли 75,11 рубля. К 12:00 курс мировая резервная валюта незначительно ослабла к российской. К тому времени курс доллара упал до 74,89 рубля. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей сессии составил 1,02 процента.

Ряд экспертов продолжает считать нынешний курс рубля излишне крепким. Оптимальным для российской экономики коридором глава ВТБ Андрей Костин называл диапазон 90-100 рублей за доллар.

При таком раскладе, пояснял он, отечественные экспортеры смогли бы рассчитывать на увеличение выручки с продаж востребованной за рубежом продукции, а федеральный бюджет — на дополнительные поступления. Последнее, подчеркивал руководитель финансовой организации, особенно важно с учетом стремительного роста дефицита госказны. Однако резкому ослаблению рубля, сетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, с большой долей вероятности помешает жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.