Путешествия в Азию помогли удержать инфляцию в России

Удешевление путешествий и турпоездок в Азию внезапно внесло заметный вклад в сдерживание инфляции в России. Подробности выяснили «Известия».

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В I квартале турпоток во Вьетнам взлетел в 11 раз, в Китай — на 60%. При этом поездки в КНР в апреле подешевели на 19%, в мае — еще на 5. Страны Юго-Восточной Азии также показали снижение цен.

Инфляция в апреле составила 0,14 % к марту, в мае — 0,17, а в отдельные недели фиксировалась дефляция. Эксперты отмечают, что новые направления меньше зависят от ситуации на Ближнем Востоке.

Они активно развивают прямое авиасообщение с Россией и делают статистику более устойчивой. По мере роста популярности Китая и стран ЮВА эти направления будут всё сильнее отражаться в официальной инфляции.