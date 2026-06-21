ФРС США затормозила рост цен на золото

Мировой рынок золота завершает очередную неделю в состоянии повышенной турбулентности, балансируя вокруг психологически и технически важного уровня поддержки в районе 4 000 долларов за унцию. Об этом пишут Пронедра. По данным рыночных площадок, спотовый драгметалл удерживается вблизи 4 200–4 250 долларов за унцию, демонстрируя фактическую консолидацию без выраженного тренда. Недельная динамика показывает, что после резких внутринедельных колебаний котировки вернулись почти к уровням прошлой пятницы, при этом цена несколько раз тестировала отметку 4 000 долларов, которую аналитики называют ключевой «границей бычьего сценария».

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Основным фактором давления на рынок остается ужесточение риторики Федеральной резервной системы США. В обновленных прогнозах ФРС дала понять, что сохранение высокой ставки возможно до конца 2026 года, а часть членов регулятора допускает сценарий дальнейшего повышения. Ситуацию усугубила риторика нового председателя ФРС Кевина Уорша, подтвердившего приоритет борьбы с инфляцией и заявившего о необходимости сохранения жесткой денежно-кредитной политики до устойчивого достижения целевых уровней ценовой стабильности. На этом фоне доллар укрепился до локальных максимумов, а доходности казначейских облигаций США выросли, усиливая альтернативную доходность по сравнению с золотом.

Техническая картина также остается сложной: по оценкам аналитиков Saxo Bank, рынок находится в фазе «потерянного импульса», где ключевым ориентиром выступает 200-дневная скользящая средняя, ниже которой золото остается примерно на 200 долларов. Это ограничивает активность трендовых покупателей, однако устойчивое удержание критической зоны поддержки около 4 000 долларов рассматривается как подтверждение временного характера коррекции, а не разворота долгосрочного тренда. Дополнительным фактором неопределенности остается геополитическая повестка, однако в краткосрочной перспективе именно доллар и процентные ставки остаются доминирующими драйверами движения цены.

Несмотря на краткосрочную слабость, эксперты подчеркивают, что фундаментальные факторы поддержки золота сохраняются, включая рекордный уровень госдолга США, устойчивую инфляцию и продолжающееся наращивание золотых резервов центральными банками по всему миру, которые остаются крупнейшим структурным покупателем. В инвестиционных банках сохраняется сдержанно позитивный взгляд на металл: ряд прогнозов на 2026 год предполагает возвращение золота к диапазону 4 800–4 900 долларов при смягчении политики ФРС. В ближайшие недели внимание участников рынка сосредоточится на ключевых макроэкономических данных США, включая показатели ВВП, инфляционный индекс PCE и индексы деловой активности PMI, которые могут изменить ожидания относительно дальнейших действий ФРС и задать новое направление движения золота.