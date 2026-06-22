Босфор и Дарданеллы дорожают: как это скажется на мировой логистике

Удорожание транзита через турецкие проливы создаст дополнительное давление на глобальные товарные потоки в момент, когда судоходство в Ормузском проливе остается под вопросом, заявила в беседе с РИА Новости экономист Дильруба Ташкын.

С 1 июля базовый тариф — так называемый «золотой франк» — вырастет на 15%, до 6,70 доллара, тогда как почти 40 лет он оставался почти без изменений. В Анкаре пояснили, что средства пойдут на обеспечение безопасности, спасательные операции и поддержание инфраструктуры.

По словам Ташкын, рост сборов в условиях, когда мировые рынки крайне чувствительны к сбоям в морской логистике, неминуемо скажется на расходах перевозчиков и конечной стоимости товаров. Сильнее всего, считает эксперт, пострадают поставки сырья и энергоносителей — часть издержек переложат на грузовладельцев и покупателей.

Сломавшийся сухогруз перекрыл Босфорский пролив

Ежегодно через Босфор и Дарданеллы проходит более 40 тысяч судов, и любые корректировки тарифов вызывают пристальное внимание страховых компаний и международных трейдеров. Конвенция Монтре гарантирует свободу прохода для торговых судов, но в случае угроз Турция вправе ограничивать или запрещать движение боевых кораблей, а также взимать плату за лоцманскую проводку и аварийные службы.