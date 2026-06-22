Иран ожидает публикации на сайте Минфина США об отмене нефтяных санкций

В ходе переговоров в швейцарском Бюргенштоке Иран и Соединенные Штаты обсудили отмену санкций в отношении нефти из Исламской Республики.

Тегеран рассчитывает на скорое размещение официальной информации на сайте министерства финансов США, передает агентство Tasnim со ссылкой на свои источники.

Переговоры включали обсуждение вопросов, касающихся размораживания иранских финансовых активов и предоставления официальных разрешений на реализацию нефтяной продукции, нефтехимикатов и их производных.

Ранее в Бюргенштоке завершилась основная часть консультаций между представителями Ирана и США, посвященная выполнению достигнутого меморандума. Стороны договорились продолжить переговоры на экспертном уровне.