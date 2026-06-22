Удастся ли Европе «соскочить» с американского СПГ

Европа увеличила долю американского СПГ в импорте до 59% с начала года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные европейских регуляторов.

В апреле, после блокировки Ормузского пролива, показатель достиг 64%. Десять лет назад страны ЕС обсуждали запрет на ввоз сланцевого газа из США, теперь континент столкнулся с новой зависимостью.

Поставки из США с учетом трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана составляют около 26% общего энергобаланса Европы. Для сравнения: доля российского газа ранее достигала 40%. В Еврокомиссии признают риски: комиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявлял о смене «одной зависимости на другую».

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В материале говорится, что почти все экспортные мощности США по производству СПГ сосредоточены на побережье Мексиканского залива, которое подвержено ураганам. С 2027 года вступает в силу запрет на импорт российского СПГ, а стабильность поставок из Катара и ОАЭ остается под вопросом. При сохранении текущих тенденций доля американского газа в европейском импорте может вырасти до 75%, предупреждают аналитики.