Топливная удавка: в Европе резко подорожал бензин

Согласно данным статистического агентства Евросоюза «Евростат», стоимость автомобильного топлива и горюче-смазочных материалов для личного транспорта в странах ЕС в мае 2026 года увеличилась на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в марте годовой рост составлял 12,9%, а в апреле достигал 20,8%, что свидетельствует о сохранении высокой волатильности цен на энергоносители в регионе.

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Наиболее существенное подорожание за год зафиксировано в сегменте дизельного топлива, цена которого взлетела на 29%, тогда как стоимость бензина выросла на 16,2%. В апреле годовая динамика была иной: дизель прибавлял 33,7%, а бензин – 13,6%. При этом в месячном исчислении, по сравнению с апрелем 2026 года, дизельное топливо в ЕС подешевело на 5,8%, тогда как бензин, напротив, незначительно подорожал на 0,8%, хотя в марте оба вида топлива демонстрировали рост – 7,9% и 2,4% соответственно.

В страновом разрезе картина оказалась неоднородной. За период с апреля по май дизель подорожал только в Румынии, где прибавка составила 1,6%, тогда как во всех остальных государствах Евросоюза цены пошли вниз. Самое значительное снижение стоимости дизельного топлива зафиксировано в Германии, где оно уменьшилось на 11,9%, а также в Греции, Эстонии и Ирландии.

Что касается бензина, то в 23 странах ЕС цены в мае выросли по сравнению с апрелем, причем самый заметный скачок отмечен в Италии – на 6,9%. При этом в Германии, Ирландии и Швеции стоимость бензина снизилась на 5,6%, 2,0% и 0,7% соответственно.