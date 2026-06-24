Аналитики допустили рост курса доллара до 80 рублей к концу лета

Внебиржевой курс доллара впервые за два месяца превысил отметку в 75 рублей. Как отмечают аналитики, давление на российскую валюту во многом связано с ожиданиями сокращения предложения экспортной выручки на фоне снижения мировых цен на нефть.

Эксперты не исключают дальнейшего роста американской валюты. По их оценкам, к концу лета курс доллара может достичь 80 рублей. Среди факторов, способных повлиять на динамику рынка, называются увеличение спроса на валюту со стороны населения и импортеров, а также операции Минфина в рамках бюджетного правила.

В ближайшее время рубль может получить поддержку в связи с налоговым периодом. Основной объем выплат придется на конец текущей недели. По оценкам специалистов, поступления в бюджет составят около 3,8 триллиона рублей.