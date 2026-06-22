Курс одной из ведущих мировых валют к рублю достиг максимума

В ходе торгов в понедельник, 22 июня, курс евро на российском межбанковском рынке достиг максимума с начала июня. Об этом свидетельствуют данные «Финам».

В моменте курс одной из ведущих мировых валют превысил 85 рублей впервые с 8 июня. К 12:05 по московскому времени котировки евро достигли 85,04 рубля. К 13:25 европейская валюта незначительно ослабла к российской, до 84,69 рубля. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил почти 0,5 процента.

В качестве одной из причин укрепления евро аналитики называют постепенное восстановление российского импорта. На ситуацию также оказывает влияние затяжное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ). Последнее обстоятельство снижает привлекательность рублевых вкладов и, как следствие, приводит к росту ограниченного спроса на иностранные валюты.

Ослабление российской валюты к ведущим мировым расчетным единицам в целом выгодно для российской экономики, отмечают участники рынка. При таком раскладе отечественные экспортеры могут рассчитывать на увеличение выручки с продаж востребованной за рубежом продукции, а федеральный бюджет — на дополнительные поступления, что особенно актуально с учетом стремительного увеличения дефицита госказны. Однако жесткая ДКП ЦБ вряд ли позволит рублю значительно ослабеть к доллару и евро в среднесрочной перспективе, посетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.