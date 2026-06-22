Лидеры мирового бизнеса готовятся к резким изменениям на энергетическом рынке

Коалиция из 112 компаний с годовым доходом около 1,5 триллиона долларов выступила с заявлением о необходимости снижения зависимости от ископаемого топлива, сообщает Reuters.

В обращении, поддержанном промышленными, потребительскими и медицинскими компаниями, включая Iberdrola, Volvo Cars, Uber, Mahindra Group, Nikon и Levi-Strauss, говорится, что ценовая нестабильность на топливных рынках подрывает конкурентоспособность.

В заявлении коалиций We Mean Business и Global Renewables Alliance отмечается, что «зависимость от нестабильных рынков топлива вызывает рост цен, сбои в цепочках поставок и замедляет инвестиции». Успех перехода на новую модель зависит от предсказуемой политики, реформ рынка электроэнергии, инвестиций в сети и ускорения выдачи разрешений.

На фоне резкого роста цен, вызванного конфликтом в Иране, правительства и компании пересматривают энергетические стратегии. Волатильность, по мнению авторов заявления, создает постоянную неопределенность и увеличивает операционные издержки.

Инициатива приурочена к Лондонской неделе климатических действий, где ожидается более 75 тысяч участников. Она также соответствует стремлению Турции, которая примет климатическую конференцию COP31 в ноябре, к цели электрификации 35% мирового энергопотребления к 2035 году.