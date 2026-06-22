Китай нашел способ увеличить объемы поставок санкционного СПГ из России
Пекин планирует запустить новый импортный терминал для поставок сжиженного природного газа из проекта Arctic LNG 2, который находится под санкциями. Это позволит нарастить объемы закупок российского СПГ и расширить экспортные возможности для завода мощностью 19,8 млн тонн в год, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.
Речь идет о терминале Лункоу в восточной провинции Шаньдун, которым управляет государственная PipeChina. Объект готовится принимать грузы Arctic LNG 2. По данным одного из источников, механическая сборка завода завершается, запуск запланирован до октября — к пику зимнего спроса.
Сейчас основным пунктом приема санкционного СПГ в Китае остается терминал в Бэйхае (провинция Гуанси). Первая партия Arctic LNG 2 поступила туда в августе 2025 года на танкере Arctic Mulan. С тех пор через Бэйхай прошло 2,6 млн тонн газа с проекта и еще три партии с терминала «Портовая».
Пропускная способность Лункоу — 5 млн тонн в год (меньше, чем 6 млн у Бэйхая), но в рамках первой фазы он уже готов к приему судов. Также обсуждается возможность использования терминала PipeChina в Даляне на северо-востоке страны.
В прошлом году Китай импортировал из России 7,57 млн тонн СПГ, став крупнейшим покупателем этого топлива в мире, следует из данных китайской таможни.
Как пишут авторы, выбор Лункоу логичен: терминал расположен недалеко от плавучего хранилища «Коряк» на Дальнем Востоке России, где складируются партии арктического газа, пояснил источник Reuters.
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Основной владелец Arctic LNG 2 — компания Novatek — активизировала набор персонала в Китае. В прошлом году агентство уже сообщало о снижении Novatek цен на фрахт на 30–40% для привлечения китайских покупателей, несмотря на санкционное давление.