Новак поручил ФАС непрерывно мониторить цены на топливо

Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) продолжать непрерывный мониторинг цен на рынке моторного топлива. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам рабочего совещания, посвященного текущей обстановке на топливном рынке.

Руководители профильных компаний доложили о своей работе по наполнению внутреннего рынка нефтепродуктами, удержанию стабильного ценового фона, наращиванию выпуска топлива и запуску новых технологических мощностей.

По итогам совещания Новак дал указание разработать сбалансированный комплекс мероприятий, которые помогли бы обеспечить устойчивость внутреннего рынка.

В то же время ФАС инициировала разбирательство в отношении трех торговых компаний, усмотрев в их действиях нарушение закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки были установлены обстоятельства, говорящие о скоординированной работе этих организаций при проведении биржевых операций. Предполагается, что подобное антиконкурентное взаимодействие было организовано с целью извлечения сверхкрупной прибыли за счет систематической перепродажи автомобильного бензина и дизельного горючего по искусственно завышенным ценам.

Также в ФАС дали указание своим подразделениям на местах ужесточить надзор за обеспечением горючим

сельскохозяйственных товаропроизводителей, особо акцентировав внимание на строгом соблюдении антимонопольных норм при отпуске топлива, в том числе с площадок нефтебаз, хранилищ и розничных заправочных пунктов.

Служба также направила в адрес компании "ТД "Нефтьмагистраль" и сети АЗС "Трасса" официальные запросы относительно формирования цен на продукцию. Им предписано до 26 июня представить в ведомство данные о средневзвешенных ценах на различные марки бензина и дизельного топлива, а также отчитаться об объемах реализации этих нефтепродуктов через собственную розничную сеть.