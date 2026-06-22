Назван главный покупатель российского мазута

Экспорт российского мазута и вакуумного газойля в мае сократился на 6% по сравнению с апрелем — до 3,2 миллиона тонн, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и LSEG.

В материале говорится, что снижение связано с атаками украинских беспилотников на инфраструктуру, которые уменьшили объемы производства и поставок. Саудовская Аравия осталась ключевым покупателем, но поставки упали на 17% к апрелю, до 1,23 миллиона тонн.

Высокие летние температуры увеличили спрос на электроэнергию, однако импорт все равно снизился. Трейдеры связывают рост экспорта в предыдущие месяцы с перебоями из-за конфликта с Ираном и отменой санкций США.

Экспорт в Сингапур и Малайзию (центры хранения и бункеровки) сократился на 39% в мае — до 0,4 миллиона тонн. Почти 140 тысяч тонн топлива, отгруженного из российских портов, направлены на перевалку у Порт-Саида в Египте, конечный пункт назначения не определен.

Поставки в Индию упали на 28% — до 120 тысяч тонн. С февраля 2023 года, после эмбарго ЕС, основными рынками для российского мазута и вакуумного газойля стали Ближний Восток и Азия.