Названы последствия введения дополнительного налога на сверхприбыль в России

Введение дополнительного налога на сверхприбыль приведет к недополучению средств бюджетом России. Такие последствия для федеральной казны назвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит НСН.

Ранее группа депутатов предложила обложить налогом в размере 50 процентов дополнительную прибыль, полученную банками, ломбардами, микрофинансовыми организациями и букмекерами. Авторы инициативы во главе с Алексеем Куринным заявили, что эта мера обеспечит принцип социальной справедливости и поможет сформировать дополнительные доходы бюджета на социальную сферу.

«Во-первых, мне не нравится слово "сверхприбыль". Во-вторых, как только организации обложат дополнительным налогом, эта так называемая сверхприбыль исчезнет. Те, кто думает, что за счет нового налога бюджет пополнится, с моей точки зрения, ошибаются. Наш бизнес так устроен — как только его начинают давить налогами, он перестает демонстрировать то, что этим налогом облагается. Получится обратный эффект: бюджет будет получать меньше. Налог, который сейчас платят с этой суммы, исчезнет. Любые желания дополнительного налогообложения имеют обратный эффект», — объяснил Аксаков.

По словам депутата, бизнес лучше работает при стабильном налоговом законодательстве. Дополнительные нагрузки и налоги для бизнеса лишают людей доверия к власти и отнимают дополнительные доходы, заявил он.

В мае замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что российское правительство пока не обсуждает возвращение налога на сверхприбыль, так называемого windfall tax. Если в нем возникнет потребность, то решения будут приниматься в рамках подготовки федерального бюджета на 2027-2029 годы. По его словам, сначала следует сформировать расходную базу на ближайшие три года и оценить величину доходов с помощью обновленного макропрогноза, подготовленного Минэкономразвития.