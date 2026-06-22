Китай купил рыбы и морепродуктов у России на более чем два миллиарда долларов

Поставки рыбы и морепродуктов из России в Китай за первые пять месяцев 2026 года продемонстрировали значительный рост. Согласно данным аналитического центра Рыбного союза, экспорт в физическом выражении увеличился на 16 процентов, а в стоимостном — на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

© Вечерняя Москва

В количественном выражении общий объем поставок составил 672 000 тонн, что эквивалентно 2,06 миллиарда долларов.Параллельно наблюдается и рост импорта рыбной продукции из Китая в Россию. За тот же период российские компании закупили 43 000 тонн китайских морепродуктов на сумму 171 миллион долларов. По сравнению с январем-маем 2025 года, импортные поставки выросли на 7 процентов в натуральном выражении и на 11 процентов в денежном, передает «Прайм».

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в мае провели масштабные переговоры. Китайский политик заявил, что Россия и Китай должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы двух сторон. Главные заявления лидеров — в материале «Вечерней Москвы».