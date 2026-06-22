США разрешат Ирану продавать нефть

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном проходят продуктивно. В связи с этим Минфин США принял решение ослабить санкции в отношении иранской нефти, рассказал в соцсети Х глава ведомства Скотт Бессент.

Ранее в понедельник, 22 июня, американское OFAC выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа 2026 года операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.

Бессент подчеркнул, что США под руководством президента Дональда Трампа продолжают делать мир безопаснее, заботятся о процветании планеты.

Министр напомнил, что в ходе переговоров, как прямых, так и через посредников, Тегеран обязался обеспечить свободный и открытый транзит через Ормузский пролив и разрешить инспекторам МАГАТЭ въезд на свою территорию.

США, в свою очередь, пошли навстречу пожеланиям иранской стороны и выдали временную 60-дневную генеральную лицензию, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти, констатировал министр.

Ранее Бессент сообщил, что в рамках программы «Экономическая ярость» министерство заморозило активы иранского правительства, серьезно подорвало экономику республики, демонтировало иранскую военную машину.

По его словам, специалистам ведомства удалось разрушить механизмы, направленные на закупку вооружений и военной техники для Ирана.