Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив до довоенного уровня

Иран резко нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив — объем поставок достиг довоенного уровня. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что объемы открытой поставки иранской нефти через Ормузский пролив достигли максимума с начала конфликта с США. На этом фоне в Китай следуют три иранских супертанкера, на которых перевозят около 6 миллиона баррелей нефти — все они находятся под санкциями США.

Помимо этих танкеров, трейдеры оценивают множество других признаков роста экспорта. Среди них — возвращение пустых танкеров для СПГ Катаром. Эксперты полагают, что таким образом Катар готовится к возобновлению поставок. Кроме того, продавцы иранской нефти в Китай снизили цены, а в проливе активизируется движение.

Ранее в США назвали причину ослабления санкций в отношении иранской нефти.