Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2300 пунктов впервые с марта 2023 года

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Индекс Московской биржи (IMOEX) по итогам основной сессии 22 июня снизился на 4,53 процента и в моменте достиг 2297,58 пункта, свидетельствуют данные на 21:53 московскому времени. Ниже 2300 пунктов бенчмарк опустился впервые за три года — с 17 марта 2023 года.

Лидерами падения стали акции VK (минус 8,9 процента), «Роснефти» (минус 8,7 процента) и «Аэрофлота» (минус 8,1 процента). Аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова заявила, что негативное влияние на российский рынок акций оказали несколько факторов. Среди них — решение Банка России снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта вместо ожидаемых 50. По мнению эксперта, фондовый рынок «прочитал» это как сигнал о будущих проблемах в экономике.

— В плюсе торговались только акции Совкомбанка (плюс 0,61 процента), — передает РБК.

Центральный банк России 19 июня в девятый раз подряд понизил ключевую ставку, но только на четверть процента. Ставка была снижена с 14,5 до 14,25 процента. При этом в прошлый раз, в апреле, ее понизили на 0,5 процента. Последовательное снижение продолжается с июня 2025 года.

10 июня президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства выразил уверенность в том, что успехи в борьбе с инфляцией позволят в будущем снизить ключевую ставку.