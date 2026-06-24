Китай продолжил снижать курс юаня к доллару

Народный банк Китая продолжил политику снижения курса юаня. Об этом сообщило Bloomberg, сославшись на данные регулятора.

По его данным, центральный банк КНР идет этим курсом уже четыре дня. В среду, 24 июня, котировки составили 6,8195 юаня за доллар. За день до того речь шла о 6,8171 юаня.

Таким образом Пекин продемонстрировал равнодушное отношение к призывам европейских лидеров укрепить юань. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на международных переговорах по обменным курсам для решения проблемы растущего торгового дефицита Европейского союза с Китаем.

Аналитики полагают, что, несмотря на давление европейцев, Китай, скорее всего, не откажется от проводимого курса.

Ранее сообщалось, что усилению роли юаня в мировой торговле мешают управляемый валютный режим и несвободная конвертация. Курс этой валюты фиксируется ежедневно с допустимым отклонением в плюс-минус два процента, физическим лицам запрещено выводить за рубеж более 50 тысяч долларов, а для иностранных инвесторов сохраняются ограничения на вложения в акции и облигации китайских компаний.