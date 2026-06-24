Цена золота упала ниже 4050 долларов

На торговой площадке Comex стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года опустилась ниже 4050 долларов за тройскую унцию.

Подобное снижение цены зафиксировано впервые с 10 июня, передает ТАСС.

К 15.24 по московскому времени цена актива упала на 2,43%, достигнув 4048,7 доллара. Всего через пять минут падение котировок заметно ускорилось. В результате к 15.29 стоимость фьючерса составила 4030,3 доллара за унцию, снизившись в итоге на 2,87%.

Напомним, 10 июня цена золота на бирже опустилась ниже 4,2 тыс. долларов за тройскую унцию.

Двумя днями ранее стоимость августовского фьючерса упала ниже отметки 4300 долларов.

В середине мая котировки этого драгоценного металла достигли уровня 4596,7 доллара.