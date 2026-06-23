В России оценили перспективы ключевой ставки

К концу года ключевая ставка в России может опуститься до 12 процентов. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

До конца года, напомнил парламентарий, запланированы еще четыре заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке. По итогам каждого из них, допустил Аксаков, планка может быть снижена на 0,5 процентного пункта (п.п.).

«Я думаю все-таки, что ключевая может быть снижена более серьезно», — констатировал депутат.

Подобной динамике, отметил он, поспособствует в том числе постепенно замедление темпов роста потребительских цен на российском рынке.

«Россияне вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», — резюмировал Аксаков.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ снизил планку на 0,25 п.п. — c 14,5 до 14,25 процента годовых. Более резкому смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), пояснили в регуляторе, помешали повышенные инфляционные ожидания россиян и ожидаемое увеличение госрасходов в ближайшие три года. Последний фактор, подчеркнули в ЦБ, может потребовать более высокой траектории ключевой ставки.