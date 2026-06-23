Россия и Индонезия переходят на расчеты в нацвалютах

Москва и Джакарта уже приступили к расширению использования национальных валют во взаимной торговле. Это позволит снизить риски, связанные с глобальным финансовым давлением, заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита в интервью РИА Новости.

По его словам, страны двигаются в сторону внедрения индонезийской схемы Local Currency Settlement. Переход на расчеты в рублях и рупиях способен придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.

Министр подчеркнул, что такие шаги укрепят представление о взаимовыгодном и сбалансированном партнерстве, основанном на национальных интересах обеих стран. Развитие механизмов расчетов в нацвалютах, по его мнению, может стать частью более широких договоренностей между Москвой и Джакартой.

В 2026 году Индонезия выступит страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.