Россия стала значительно чаще закупать мороженое у стран ЕС

Ввоз мороженого из стран Евросоюза в Россию в апреле достиг максимального уровня с 2022 года, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные Евростата. Сумма поставок составила 1,1 миллиона евро, что вдвое больше мартовского показателя (547,6 тысячи евро).

Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2022 года, когда закупки достигали 1,3 миллиона евро. Основными поставщиками выступили Польша (441,1 тысячи евро), Эстония (410,5 тысячи), Литва (122,9 тысячи) и Италия (108,9 тысячи).

Ранее Росстат зафиксировал снижение выпуска мороженого в стране по итогам 2025 года — минус 7,5%, до 517 тысяч тонн. В первом квартале 2026 года падение ускорилось до 12–15% в годовом выражении, отметили в Союзе мороженщиков России. Аналитический центр Milknews оценил спад за тот же период в 12,3% (до 108,4 тысячи тонн). По итогам четырех месяцев снижение замедлилось до 9%, а объем производства составил 165,6 тысячи тонн.

В Союзе мороженщиков России объяснили, что высокие ставки по кредитам вынудили производителей урезать складские запасы и сократить ассортимент в пользу самых востребованных позиций. Ситуацию усугубил уход с рынка крупного игрока — компании «Русский холод».