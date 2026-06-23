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Россия заметно нарастила вывоз одной категории товаров

Lenta.ru

По итогам первых трех месяцев 2026 года суммарная стоимость поставок российских промышленных товаров за границу увеличилась на 4,3 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О наращивании экспорта данной категории отечественной продукции заявил заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Его слова приводит РИА Новости.

Россия заметно нарастила вывоз одной категории товаров
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За отчетный период российские компании увеличили отгрузки промтоваров за границу до 26,8 миллиарда долларов в денежном выражении, уточнил статс-секретарь. Достигнутый результат, пояснил он, опережает аналогичные значения предыдущих трех лет.

В последнее время, добавил Чекушов, в структуре российского экспорта стала прослеживаться переориентация на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Среди перспективных направлений замглавы ведомства выделил тяжелое и специализированное машиностроение, химическую и фармацевтическую продукцию, медицинскую технику и IT-продукты.

Ранее эксперты Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) спрогнозировали рост российского экспорта до 1,11 миллиарда тонн к 2040 году. Основу структуры отправляемой на внешние рынки отечественной продукции к тому времени по-прежнему будут составлять энергоресурсы (нефть, газ, уголь). В то же время неэнергетический экспорт станет расти примерно в пять раз быстрее, чем отгрузки топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Наиболее перспективными товарами в первом сегменте аналитики назвали продукцию химической промышленности, зерновые, оборудование и транспорт, удобрения, а также цветные металлы.