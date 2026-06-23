Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 493 долларов

Котировки июльских фьючерсов на лондонской площадке ICE продемонстрировали небольшое падение, опустившись до отметки 493 доллара за 1 тыс. кубометров.

Торги во вторник утром открылись небольшим ростом, однако вскоре показатели ушли в минус, передает РИА «Новости»

По данным лондонской биржи ICE, индекс крупнейшего европейского хаба TTF зафиксировался на уровне 492,5 доллара за тыс. кубометров.

Весной газовый рынок переживал серьезные колебания из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60%, превысив 600 долларов за тыс. кубометров, а в апреле скорректировалась вниз на 14%.

Пиковое значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на отметке 853,7 доллара. Резкий скачок произошел после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 производственных линий компании.

Абсолютный исторический рекорд стоимости энергоносителя в Европе был установлен в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тыс. кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах поднялась выше 504 долларов за тысячу кубометров.

В середине июня котировки фьючерсов временно снизились до 490 долларов. В начале месяца цена контрактов превысила 600 долларов из-за эскалации на Ближнем Востоке.