Российский рынок акций снижается в начале торгов

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии снижались на 0,78% - до 2 317,63 и 978,43 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 311,09 пункта (-1,06%), индекс РТС находился на отметке в 975,67 пункта (-1,06%).

Курс юаня к рублю на открытии Московской биржи прибавил 3,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 10,973 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань ускорил рост до 10,98 рубля (+3,9 копейки).