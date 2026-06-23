На Кубе приняли решение пойти по китайскому пути

Кубинский парламент принял пакет из 176 законов, которые кардинально меняют экономическую модель острова, сообщает РИА Новости. Гавана объявила о переходе к рыночной экономике с сохранением политической системы — по примеру Китая и Вьетнама. Решение было принято под давлением жесткой энергетической блокады со стороны США.

С начала года Куба существует в условиях острейшего топливного кризиса. Поставки из России и собственная добыча не покрывают потребностей. Авиасообщение парализовано, гостиничный бизнес остановлен, промышленность работает с перебоями, электроэнергию подают лишь на несколько часов в сутки. Месяцы переговоров с Вашингтоном завершились компромиссом: Гавана согласилась на экономические реформы, но отказалась менять политический строй.

Реформы предусматривают приватизацию госпредприятий, допуск иностранных инвесторов, либерализацию внешней торговли и аграрные преобразования. Кубинские власти подчеркивают, что следуют путем Китая и Вьетнама, где рыночные изменения не привели к отказу от социалистической системы.

Попытки частичных реформ в 2011 и 2019 годах не дали результата. Экономика продолжала падать, молодежь покидала страну. Только после введения жестких санкций власти решились на радикальные меры.

По мнению экспертов, для успеха преобразований Гаване необходимо снятие блокады — чтобы привлечь инвестиции, в том числе от кубинской диаспоры в США. В Вашингтоне рассчитывают на смену власти, но кубинское руководство намерено сохранить контроль над страной, избежав сценария распада, говорится в материале.