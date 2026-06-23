Аналитики предупреждают, что вооружённый конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал структурные изменения в энергопотреблении Китая - крупнейшего мирового импортёра сырья. Согласно публикации Bloomberg, часть транспортного спроса на нефтепродукты, которая сократилась в период боевых действий, уже никогда не вернётся на прежние уровни.

Специалисты Rystad Energy оценивают безвозвратные потери КНР в диапазоне от 200 до 600 тысяч баррелей в сутки только по итогам текущего года. Их коллеги из Energy Aspects Ltd. называют более конкретную цифру — около 300 тысяч баррелей в сутки постоянного снижения. При этом квартальный объём закупок сырой нефти упал на 3,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отчасти связано с прекращением пополнения резервуаров и сокращением загрузки перерабатывающих мощностей.

Февральские показатели импорта зафиксировались на отметке 12,6 миллиона баррелей в сутки. Однако, как подчёркивают эксперты, если остановка накопления запасов носит временный характер, то спад потребления моторного топлива имеет все признаки устойчивой тенденции. Ключевым катализатором стала резкая стоимость нефти на старте конфликта, которая заметно ускорила переход китайского автопарка на электротягу.

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По данным Центра автомобильных технологий и исследований КНР, доля регистраций полностью электрических машин в апреле достигла почти 42% против 38% в марте. Одновременно с этим рынок новых и подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями обвалился в цене из-за охлаждения потребительского интереса на фоне нефтяного шока. Как отметил вице-президент Rystad Energy Линь Е, потребительские привычки обладают высокой инерцией: водители, пересевшие на электромобили во время войны, вряд ли вернутся к бензину, если только топливо не подешевеет кардинально.

Определённое восстановление возможно за счёт возобновления накопления резервов, повышения загрузки НПЗ и смягчения экспортных ограничений. При этом Пекин возобновит закупки в резервуары только при ценах около 65–70 долларов за баррель, учитывая, что текущие стратегические и коммерческие запасы покрывают примерно 100 дней потребления. Международное энергетическое агентство в июньском докладе прогнозирует первое значительное годовое падение спроса в КНР с кризисов 1970-х — на 360 тысяч баррелей в сутки, связывая это в том числе с ускоренным ростом городской зарядной инфраструктуры для электромобилей.