Российский рынок молока столкнулся с неожиданными трудностями

В январе–мае 2026 года в России зарегистрировано всего 109 новых предприятий по производству молочной продукции — на 45% меньше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Rusprofile.

В молочном животноводстве количество регистраций снизилось на 23,5% — до 1 тысячи. Общее число действующих компаний в отрасли на 1 июня составило 33,5 тысячи, сократившись за год на 26,4%. Инвестиционная активность в молочном секторе падает быстрее, чем в пищевой промышленности в целом.

Снижение интереса инвесторов к молочной отрасли, по словам главы «Союзмолока» Артема Белова, связано с сокращением господдержки и удорожанием кредитов. Раньше предприятия могли привлекать займы под 2–3% годовых, теперь ставки выросли до 6,3–9,1%. В «Экониве» сообщили, что некоторые проекты заморожены из-за неблагоприятной рыночной ситуации.

Вопреки спаду инвестиционной активности, производство сырого молока в стране не сокращается. Согласно статистике Росстата, за январь–май 2026 года его объем вырос на 2,3% — до 9,14 миллиона тонн. Эксперты объясняют это эффектом отложенных вложений: стройки и модернизация, запущенные в первой половине десятилетия, теперь выходят на полную мощность, что и создало избыток предложения на рынке.

Падение закупочных цен стало прямым следствием перепроизводства. В апреле 2026 года молоко у фермеров закупали в среднем на 23% дешевле, чем год назад. При этом затраты самих производителей за тот же период выросли на 6–16%. Рентабельность сектора рухнула с 37% до 19%, и, по оценкам аналитиков, к концу года может опуститься ниже 15%.