ФАС рассказала, как борется с дефицитом и подорожанием топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила своим территориальным органам усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства во вторник, 23 июня, поручение касается реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций (АЗС).

Особое внимание предписывается обращать на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ, уточняет ФАС на своем официальном сайте.

За день до этого вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, поручил антимонопольщикам продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в России и при необходимости оперативно предпринимать надлежащие меры.

Тем временем власти отдельных регионов подключаются к решению проблемы дефицита и подорожания топлива. Так, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о введении ограничений по заправке топливом в регионе в рамках мер во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции.