«Тихая гавань» для инвесторов: золото меняет свою роль в мировой экономике

Золото постепенно перестает восприниматься только как «тихая гавань» — защитный актив на случай кризисов, заявил в беседе с агентством «Прайм» основатель «Финголд» Антон Никитин.

По словам собеседника, теперь металл все чаще рассматривают как самостоятельный элемент финансовой системы. Центробанки делают ставку на золото. По данным Европейского центрального банка, к концу 2025 года золото впервые с середины 1990-х обогнало казначейские облигации США по доле в мировых резервах — 27% против 22%. Общие запасы металла превысили 36 тысяч тонн.

В отличие от валют и госбумаг, золото не привязано к конкретному эмитенту, у него нет кредитного риска, а его стоимость не зависит от решений регуляторов. Турция в начале 2026 года сократила вложения в американские гособлигации из-за роста затрат на энергоносители, но сохранила золотые резервы через своп-операции.

Эксперты отмечают, что фокус смещается с цены унции на роль золота в мировой финансовой архитектуре. Металл все чаще рассматривают как один из базовых активов новой системы движения капитала.