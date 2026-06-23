В России снизили цены на бензин после вмешательства ФАС

После вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в России начали снижаться цены на бензин. Об этом сообщили представители сети автозаправочных станций (АЗС) «Нефтьмагистраль».

Стоимость топлива на АЗС опустилась до 70,99 за литр АИ-92 и 79,99 рубля за литр АИ-95. Дизельное топливо продают по цене в 84,90 рубля.

18 июня ФАС направила запрос частной сети заправок «Нефтьмагистраль», которую в сообщении службы назвали крупнейшей независимой сетью АЗС. От компании потребовали отчитаться о средневзвешенной цене на бензины и дизтопливо, а также об объемах их реализации. Помимо этого, ФАС затребовала данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива.

В начале месяца Московская топливная ассоциация (МТА) Москве с динамикой цен на заправках «Нефтьмагистрали», где литр АИ-95 стоил на тот момент 76,29 рубля.