Индия нарастила закупки российской нефти

Индия нарастила закупки нефти и угля из России на фоне перебоев поставок и роста цен из‑за конфликта в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные международной аналитической компании Kpler.

Утверждается, что поставки российской нефти в Индию в июне достигнут рекордных 2,55 млн против 2,13 млн барр. в сутки в мае и 2,16 млн барр. в сутки в мае 2023 года. Доля России в общем июньском импорте Индии (5,29 млн барр. в сутки) будет чуть ниже 50% против среднего уровня 23% за три месяца до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, вырос импорт российского угля. В июне ожидается 3,16 млн тонн всех марок против 3,27 млн тонн в мае.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели представляют собой «особо привилегированное стратегическое партнерство». Глава государства отметил, что это партнерство начало складываться с 1947 года, когда СССР установил дипломатические отношения с Индийской республикой и «делал все, чтобы поддержать становление нового государства». Путин добавил, что Россия считает Индию надежным партнером и планирует развивать с ней отношения в дальнейшем.