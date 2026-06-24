Новак поручил обеспечить регионы приоритетной поддержкой топливом

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, поставка топлива в которые зависит от природных и сезонных факторов. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания по ситуации на российском топливном рынке.

«Подчеркнуто, что это направление является безусловным приоритетом с учетом специфики удаленных территорий, сезонных ограничений и высокой значимости своевременного формирования необходимых запасов для устойчивого жизнеобеспечения регионов», — говорится в заявлении.

Представители отраслевых компаний доложили о реализованных и планируемых мерах, направленных на поддержку внутреннего рынка.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».