Стало известно о рекордном экспорте российской нефти

Россия рекордно нарастила нефтяной экспорт, достигнув максимум с начала года. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, объем экспорта российской нефти в июне превысил объем в 4,11 миллиона барр. за неделю — максимум с начала года. Объем экспорта в море при этом вырос до 125 миллиона барр. Это на 26% выше апрельского минимума, который составлял около 100 миллионов барр.

Отмечается, что валовая стоимость российского экспорта, согласно расчетам аналитиков, за четыре недели до 21 июня снизилась до 1,72 миллиардов долларов в неделю — в период до 14 июня она составляла с 2,02 миллиарда долларов. Поставки нефти азиатским клиентам России выросли до 3,73 миллиона барр. в день — это тоже рекордный показатель с 2022 года. При этом, экспорт на танкерах с назначением «Китай» и «Индия» снизился, но выросло число судов без конечного пункта назначения.

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