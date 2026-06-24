Мясо курицы в России резко выросло в цене за год

Оптовые цены на мясо бройлера к середине июня достигли 200 рублей за килограмм, увеличившись на 10% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Сильнее всего подорожали филе (+25%) и бедро (+26%), тогда как крыло и голень даже немного подешевели. В рознице, по данным Росстата, средняя стоимость курятины составляет 233,3 рубля за килограмм, прибавив за год 2,9%.

Ускорение роста цен эксперты связывают со снижением предложения на фоне сезонного спроса.

В январе–мае 2026 года производство мяса птицы сократилось на 2,1%, до 2,76 миллиона тонн, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе при этом утверждают, что отпускные цены у производителей с начала года даже снизились на 2%, а в рознице — на 1,5%.