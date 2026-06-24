Эксперт спрогнозировал высокий спрос на нефть на фоне переговоров Ирана и США

Страны-потребители будут стремиться пополнить «похудевшие запасы».

России не стоит «паниковать» в сложившейся ситуации. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Пока с точки зрения нефтяных цен нам паниковать рано, риски достаточно очевидны. В моем понимании они связаны не с тем, что цены на нефть обязательно грохнутся, и это главная проблема. Наши главные проблемы носят среднесрочный и долгосрочный характер. А в моменте, может быть, всё не так страшно, потому что мы сказали, что Ормуз то ли открыт, то ли закрыт, здесь каждый день с калейдоскопической быстротой всё очень сильно меняется и будет меняться. Нужно ещё время, чтобы страны залива вернули в прежний объём добычу и логистику отстроили. Месяцы простоя достаточно дорого обошлись этим государствам. Многие страны-потребители будут наполнять свои похудевшие запасы и стратегические, и коммерческие. В этом плане спрос на нефть будет оставаться высоким».

Ранее депутат Михаил Делягин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил о «произволе монополий» в связи с повышением цен на бензин в России. Внимание ФАС к ним обосновано, однако у органа нет «реальных полномочий» для решения проблемы.